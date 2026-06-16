Студентки из Подольска выступили на всероссийском фестивале в Хабаровске

В Хабаровске завершился юбилейный XXXIV всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». В нем участвовали более 1500 талантливых ребят со всей страны.

Подольчанки Дарья Кучерова и Владислава Филатова, студентки Подольского колледжа имени А. В. Никулина, вошли в состав делегации Московской области.

«Фестиваль в Хабаровске — это то, что я буду вспоминать с мурашками по коже. Мы прожили эту неделю в ритме выступлений, мастер-классов и ярких эмоций. Получили колоссальный опыт, выступили на большой сцене, нашли новых друзей и зарядились энергией для новых побед», — поделилась впечатлениями Дарья Кучерова.

Весной девушки успешно проявили себя на муниципальном и региональном этапах: Владислава получила Гран-при в театральном направлении, Дарья стала лауреатом первой степени в танцевальном.