Студентки из Подмосковья завоевали 4 медали на соревнованиях по косики карате

Студентки Губернского колледжа в Серпухове Арина Кураева и Софья Мазоверова заняли призовые места на чемпионате и первенстве России по косики карате. Соревнования прошли в Тольятти, в них участвовали около 400 человек.

Арина Кураева заняла первое место в дисциплине «кумитэ». Девушка также стала серебряным призером в «кате».

Софья Мазоверова заняла второе и третье места в дисциплинах «Кумитэ» и «Ката» соответственно.

В Минобразования Подмосковья напомнили, что в регионе школьникам и студентам доступно более шести тысяч спортивных секций и кружков. Выбрать подходящую и записаться на занятия можно по ссылке.