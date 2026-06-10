Студентки из Ногинска стали призерами первенства России по тяжелой атлетике

Первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок прошло в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа. На помост вышли более 300 сильнейших молодых спортсменов страны — кандидаты и мастера спорта России, среди которых были спортсменки из Богородского округа.

В течение недели участники боролись за медали первенства, рекорды и право подтвердить свое место среди лидеров нового поколения. Для многих спортсменов участие в таких соревнованиях — важный этап в карьере, возможность проверить себя в конкуренции с лучшими.

Варвара Кузьминова и Софья Врагова, студентки Ногинского филиала Государственного университета просвещения, выступили в составе сборной Московской области. Первое место в весовой категории до 76 килограммов завоевала Варвара Кузьминова с результатом 99, 114 и 213 килограммов. Второе место в категории до 87 килограммов заняла Софья Врагова с результатом 92, 121 и 214 килограммов.

Варвара Кузьминова получила высшее спортивное звание «мастер спорта России международного класса». Она входит в состав сборной России по тяжелой атлетике среди юниоров и представляет страну на международных соревнованиях, включая чемпионаты Европы и мира. Кузьминова — многократная победительница первенств и чемпионатов России, победительница молодежного чемпионата мира по тяжелой атлетике, где установила мировой рекорд по общему результату.