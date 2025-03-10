Студентки из Ногинска приняли участие во всероссийской профориентационной акции

Учащиеся Ногинского колледжа в Международный женский день приняли участие во всероссийской акции «Женщины в профессии». Они рассказали о том, почему в некоторых профессиях «женский взгляд» дает преимущества перед коллегами-мужчинами.

Студентки первого курса по профессии «Мастер слесарных работ» рассказали о вкладе женщин в профессию. По мнению учащихся, девушки смотрят на мир другими глазами. Видимо, в этом кроется секрет успеха в профессиональных начинаниях.

А студентки специальности «Туризм и гостеприимство», считают, что ввиду своей эмоциональности женщины более успешны в этой сфере. По словам студенток, подбор турпродукта — это непростой процесс, связанный с вовлеченностью в желания клиентов.

Студентки специальности «Информационные системы и программирование» уверены, что первый в мире программист — женщина. Усидчивость и кропотливость в работе помогает создавать коды в программе, не допуская ошибок.