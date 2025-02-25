Студентки из Ногинска примут участие в областной патриотической игре

Студентки из Ногинского колледжа Богородского городского округа активно готовятся к ежегодной военно-спортивной игре «Мисс Патриотика — 2025», она пройдет в марте 2025 года. Инструкторы Центра допризывной подготовки молодежи проводят с ними занятия по различным дисциплинам.

Девушки будут соревноваться и показывать свои навыки в таких дисциплинах, как разборка и сборка автомата, химическая атака, история оружия, стрельба и военизированная эстафета. Участие в таком мероприятии — настоящая тренировка своих возможностей.

Отметим, что юные жительницы Богородского округа не раз становились призерами и победителями различных этапов военно-спортивной игры «Мисс Патриотика».