Студентки из Коломны победили в международном конкурсе туристических проектов

Две студентки коломенского университета стали лучшими на III международном конкурсе «Креативный туризм: реализация туристского потенциала территорий». Анжелика Брешева и Галина Вергазова обошли 267 участников из 34 регионов России, а также Киргизии, Белоруссии и Казахстана.

Девушки учатся на третьем курсе факультета истории, управления и сервиса Государственного социально-гуманитарного университета по профилю «Туризм». Победу им принесла работа «Город поэтов и притяжения туристов: древняя Коломна» в номинации «Рекламный ролик / Проморолик». В своем видео студентки рассказали об особенностях Коломны как туристического объекта и о литературной истории города.

Анжелика Брешева завоевала еще одно первое место — в номинации «Туристский сувенир». Она представила работу «Гастрономический сувенир Коломны: история и вкус традиционной пастилы». В проекте девушка объединила знания по туризму, педагогике, вопросам патриотического воспитания и сохранения историко-культурного наследия.

«Участие в международном конкурсе — это возможность показать, чему нас научили в университете. Высокая конкуренция только подогревала интерес и стимулировала к творчеству. Это было увлекательно, а возможность поделиться любовью к своей родной Коломне бесценна», — рассказала Анжелика.

Готовили работы для конкурса студентки под руководством доцента кафедры педагогики и кафедры отечественной и всеобщей истории и социально-гуманитарных дисциплин ГСГУ Марии Кадыковой.