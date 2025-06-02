Студентки из Дмитрова стали победителями творческого фестиваля

Масштабное мероприятие «Студенческая весна Подмосковья» объединило самых ярких и одаренных молодых людей со всего региона. В конкурсе участвовали студентки Подмосковного политехнического колледжа Василиса Зубарева и Ясмин Тантави из Дмитрова.

Талантливые выступления девушек, которых готовила к фестивалю опытный педагог по вокалу Ольга Радкевич, высоко оценило компетентное жюри. Василиса Зубарева выиграла Гран-при за композицию «Синий платочек» и стала лауреатом первой степени за исполнение песни «Матушка-земля». Лирическая композиция «Там нет меня» в исполнении Ясмин Тантави удостоена диплома лауреата второй степени.

Ярким завершением творческого марафона стали гала-концерт и торжественное награждение лауреатов и обладателей Гран-при. Со сцены прозвучали самые запоминающиеся номера участников. Василисе Зубаревой было доверено исполнить заключительную композицию вечера.

Теперь девушкам предстоит выступление на федеральном этапе «Российской студенческой весны», где они буду представлять Московскую область.

«Дмитровские студентки доказали, что молодость, стремление к прекрасному и любовь к искусству дают возможность добиваться отличных результатов!» — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.