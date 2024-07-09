Студентки ГСУ в Коломне стали призерами первенства Европы по спортивной борьбе

Фото: Министерство образования МО

Студентки Коломенского ГСГУ завоевали медали на первенстве Европы по спортивной борьбе среди юниорок до 21 года. Соревнования прошли в Сербии.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области золото выиграла Алина Шевченко, а бронзовую медаль получила Маргарита Салназарян.

«Эти достижения являются результатом не только их личного труда и отдачи, но и качественной работы тренерского состава факультета физической культуры и спорта», — подчеркнули в ведомстве.

В сентябре студенток ждут новые испытания на первенстве Мира по спортивной борьбе среди юниорок до 21 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Заглянуть за железный занавес. Что нужно знать о поездке в КНДР

Борьба противоположностей. Россиянам раскрыли главные козыри финалистов Евро-2024

Алсу в разводе — шоубиз в раздрае. Что известно о разрыве певицы с Яном Абрамовым

«Небесных таин сказателю, всех языков учителю». Как отмечают День Петра и Павла

«Правил практически не существует». Что такое сапы и в чем их опасность

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте