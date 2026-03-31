Студентки Физтех-колледжа поучаствовали в форуме трудовых отрядов

С 27 по 29 марта студентки Физтех-колледжа из городского округа Долгопрудный побывали на образовательном форуме трудовых отрядов подростков Московской области. Организаторами мероприятия выступили Московское областное отделение «Российских Студенческих Отрядов» и медиа-школа «Кузница».

В течение трех дней студентки — Арина Ноздрачева, Инесса Сабельфельд, Ирина Ильгова, Дарья Дуракова и Анна Кочеткова — работали над развитием своих творческих, управленческих и профессиональных компетенций. В рамках форума был построен «Город мастеров», где участники могли проявить свои таланты и навыки. Кроме того, они занимались созданием методического пособия по трудоустройству для подростков и разработкой дорожных карт, а также узнавали, как найти работу по душе.

Более 200 участников в возрасте от 14 до 17 лет, включая бойцов трудовых отрядов, студентов колледжей и старшеклассников, собрались на мероприятии. Форум стал местом для обмена опытом и повышения квалификации молодежи, стремящейся развить свои профессиональные навыки.