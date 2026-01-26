Студенткам из Ногинска открыли секреты в построении карьеры
Конференция «Грани современной леди» открыла новый этап социальной инициативы. Мероприятие прошло в Ногинском филиале Университета просвещения 26 января.
На встрече выступили опытные наставницы проекта: депутат Екатерина Щербакова, председатель комиссии по предпринимательству Марина Козина и предприниматель Ольга Валяева. Они поделились со студентками личным опытом и дали практические советы.
«Законотворчество может быть созидательным и чутким. Важно, чтобы общественная деятельность помогала людям и несла заботу», — сказала Екатерина Щербакова.
Марина Козина и Ольга Валяева обсудили с участницами предпринимательское мышление. Они говорили о постановке целей и способах их достижения. Каждый мастер-класс сопровождался реальными историями из опыта спикеров.