Студентка Раменского колледжа заняла призовое место на Всероссийской конференции

С 26 по 27 марта 2026 года в Конгресс-центре гостиничного комплекса «Космос» прошла LVII Всероссийская конференция обучающихся «Обретенное поколение». Это событие собрало студентов и преподавателей со всей России, чтобы они могли обменяться опытом и обсудить актуальные темы.

Как информирует пресс-служба Министерства образования Московской области, студентка второго курса Раменского колледжа Фадеева Анна приняла участие в конференции. Она обучается по специальности «Правоохранительная деятельность» и представила свой индивидуальный проект под руководством преподавателя Барыкиной Ангелии. Тема доклада — «Эпистемология будущего: возможность познания и предвидения».

По итогам конференции Фадеева Анна была награждена дипломом II степени за вклад в научное обсуждение. Этот успех подчеркивает высокий уровень подготовки студентов Раменского колледжа и их активное участие в научной жизни страны. Учебное заведение поздравило Анну с успешным выступлением и выразило благодарность наставнику за качественную подготовку.