Студентка из Раменского стала призером международного конкурса проектов

Екатерина Клочкова, студентка Раменского колледжа, заняла призовое место на международном конкурсе творческих студенческих проектов. Конкурс проходил в Институте развития профессионального образования и собрал участников со всей страны и ближнего зарубежья.

Екатерина представила проект на тему «Антикоррупционная образовательная деятельность в молодежной среде». В своей работе она подробно исследовала проблему коррупции и предложила креативные решения для борьбы с этим явлением среди молодежи. Жюри конкурса отметило глубокий анализ и убедительные аргументы, которые Екатерина использовала в своей презентации.

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