Студентка Ногинского колледжа победила в конкурсе «Большая перемена»

В начале этой недели стали известны результаты шестого сезона конкурса «Большая перемена» среди студентов организаций среднего профессионального образования. Финал всероссийского конкурса проходил в Нижнем Новгороде, его участниками стали 600 ребят из 63 регионов России.

Среди победителей конкурса — студентка Ногинского колледжа Елизавета Белоусова и ее наставник Юлия Тихонова. В результате напряженной борьбы Елизавета завоевала звание лауреата второй степени. Этот успех — результат упорного труда, блестящего таланта и слаженной работы команды. В ходе испытаний студентка из Ногинска продемонстрировала коммуникабельность и способность к нестандартному мышлению, что не удивительно, поскольку она является ведущей на различных мероприятий в своем колледже.

Единая тема всех конкурсных этапов шестого сезона — «От мечты к свершениям». С 2025 года «Большая перемена» стала частью национального проекта «Молодежь и дети» и является флагманским проектом «Движения первых». Главная цель — помочь участникам найти свои сильные стороны и раскрыть таланты, которые часто остаются незамеченными.

В рамках конкурса молодые люди не просто демонстрируют знания по конкретным предметам, а работают над реальными задачами и кейсами по разным направлениям: наука, творчество, экология, развитие городов, волонтерство и многие другие. Участники могут выбрать то, что им действительно близко, и предложить свои идеи для решения актуальных проблем.

Проходит конкурс в несколько этапов. Первый — регистрация на платформе, где участники заполняют свой профиль и проходят онлайн-тестирование. Второй этап — выполнение заданий по выбранным направлениям. Лучших приглашают на очные полуфиналы в разных регионах страны в формате командных состязаний и мастер-классов. Финальный этап собирает самых успешных конкурсантов для определения победителей. «Большая перемена» становится для многих отправной точкой в построении собственной траектории успеха.