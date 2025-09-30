Студентка медицинского колледжа в Раменском спасла пассажира электрички

Студентка третьего курса Раменского филиала Московского областного медицинского колледжа Екатерина Павлова спасла мужчину, которому стало плохо в электричке. Он внезапно пожаловался на онемение ног и рук, одышку, а также ком в горле.

Машинист незамедлительно вызвал скорую помощь и спросил, нет ли среди пассажиров врача. Екатерина Павлова, которая учится на медсестру, ехала в соседнем вагоне. Она оказала мужчине доврачебную помощь: уложила его на сиденье, открыла доступ к грудной клетке, измерила частоту дыхания и пульс, который достигал 140 ударов в минуту.

Студентка также выяснила, какими хроническими заболеваниями страдает пассажир.

«У мужчины была ярко выраженная паническая атака. До станции, на которой нас уже ждала бригада скорой помощи, я помогала ему правильно дышать. Делала это вместе с ним, чтобы его отвлечь. После всех моих совершенных действий пассажиру стало легче. Врачам я передала его уже в стабильном состоянии», — рассказала Екатерина.

По ее словам, первую помощь она оказала человеку впервые.

«Я среагировала моментально, не испытывая ни капли страха. В голове были мысли только о том, как помочь мужчине. Безусловно, в этом мне помогли мои знания, которые нам дали в колледже. Я горжусь тем, что сделала, и очень благодарна всем моим преподавателям», — призналась Павлова.