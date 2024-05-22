Студентка Мария Гордеева из Химок победила в телешоу «Новая фабрика звезд»

Студентка Московского государственного института культуры в Химках Мария Гордеева выступила в финальном выпуске шоу на телеканале ТНТ. По итогам голосования члены жюри присудили ей победу.

Поддержали Марию Гордееву Сергей Шнуров и Анна Хилькевич. Другие конкурсанты получили по одному голосу. Она получила главный приз шоу — три миллиона рублей на развитие музыкальной карьеры.

«Хочу поблагодарить этот замечательный проект за то, что он помог мне раскрыться. Я узнала о себе очень многое, я поверила в себя. Благодарю многоуважаемое жюри, своих наставников, вы очень крутые, спасибо вам огромное. Благодарю продюсеров этого шоу, балет, стилистов, гримеров, ведущих», — поделилась победительница «Новой фабрики звезд» Мария Гордеева.

Ранее другая студентка института культуры Маргарита Голубева стала победительницей конкурса «Мисс России — 2023». Также Вероника Сыромля стала лучшей в проекте «Голос. Уже не дети».

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