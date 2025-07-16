Студентка колледжа «Подмосковье» примет участие в чемпионате «Абилимпикс»

Студентка колледжа «Подмосковье» Лилия Каропетян готовится к участию в Национальном чемпионате «Абилимпикс». Она представит Московскую область в компетенции «Поварское дело», сообщили в Минобразования региона.

Ее наставником выступает мастер производственного обучения Светлана Бойченко. Сейчас вместе с Лилией они отрабатывают базовую нарезку овощей — брунуаз, жюльен и классический кубик, а также приготовление соусов и быструю подачу блюд. Особое внимание при работе уделяется санитарным нормам.

Следующий этап подготовки будет посвящен горячим блюдам — одной из ключевых тем конкурсной программы, отметили в ведомстве.

Чемпионат даст сильнейшим участникам со всей страны продемонстрировать профессиональные навыки и развиться в карьере. В колледже говорят, что студентка очень целеустремленная, и благодаря усердию и творческому подходу она сможет показать достойный результат.