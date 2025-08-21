Студентка колледжа из Серпухова побывала на всероссийском молодежном форуме

Молодежный форум «Машук» прошел в Пятигорске. Участие в нем приняли тысячи молодых людей со всей России, в том числе Виктория Рамирез из Серпухова.

Девушка обучается на отделении «Дошкольное образование» в Губернском колледже. Она приняла участие в первой смене форума под названием «Призвание» и направлению «Воспитатели».

Участниками смены стали 1150 будущих и действующих педагогов, экспертов по межнациональным отношениям и специалистов по семьесбережению. Для них организовали профильные лекции, открытые уроки и презентации передовых педагогических практик.

Спикерами форума выступили Ислам Ахциев, Светлана Хоркина и Даниил Ермолаев.

«Форум стал настоящим приключением, изменившим мое представление о педагогике. Уезжаю отсюда с огромным багажом новых знаний, ярких эмоций и, самое главное, с твердым намерением применять их на практике», — поделилась Виктория.