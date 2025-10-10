Студентка колледжа из Истры стала финалистом конкурса «Большая перемена»

Теперь девушка представит округ в финале, который состоится в ноябре в Нижнем Новгороде. За победу будут бороться 600 студентов колледжей.

Конкурс «Большая перемена» отличается от стандартных предметных олимпиад тем, что здесь основное внимание уделяется не столько академическим знаниям, сколько практическим навыкам, которые важны для современных школьников. Среди таких навыков — умение работать в команде, обработка больших данных, креативность, быстрая адаптация к новым условиям и инициативность в организации мероприятий.

Победители и призеры «Большой перемены» получат до одного миллиона рублей на образование и саморазвитие, а также дополнительные баллы в портфолио при поступлении в вузы. Педагоги-наставники, которые подготовили победителей, будут награждены до 150 тысяч рублей и смогут пройти образовательные программы в ведущих российских центрах.