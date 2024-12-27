Студентка колледжа из Чехова получила жилищный сертификат для детей-сирот

Глава городского округа Михаил Собакин вручил ключи от квартиры студентке Серпуховского колледжа Кристине Яниной. Девушка рано осталась без родителей и воспитывалась в приемной семье.

Николай и Татьяна окружили девочку заботой и вниманием. В настоящее время Кристина учится в Серпуховском колледже по специальности «Информационные системы и программирование» и увлекается бисероплетением.

Михаил Собакин поздравил Кристину Янину и ее родителей. Собственной жилье поможет ей почувствовать себя взрослой. Кроме того, ей вручили небольшое поощрение от партии «Единая Россия», которое поможет при обустройстве квартиры.

«Сейчас наши ребята имеют возможность выбрать — получить квартиру по договору найма или приобрести жилье самостоятельно на социальную выплату размером более четырех миллионов рублей. В этом году мы обеспечили 12 молодых людей», — уточнил глава Чехова.

Государственная программа «Жилище» работает на территории Чехова при участии губернатора Московской области Андрея Воробьева. С 2013 года квартиры приобрели 176 детей.