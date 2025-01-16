Студентка колледжа «Энергия» выиграла на всероссийской олимпиаде по философии

Студентка колледжа «Энергия» из Балашихи Дарья Шамина выиграла на международной олимпиаде по философии «Солнечный свет».

Дарья Шамина — студентка структурного подразделения колледжа в Балашихе — Центра подготовки сферы услуг. В интернет-олмпиаде она заняла первое место.

Завидующая площадкой в Балашихе Ангелина Берая отметила, что это выдающееся достижение и результат упорного труда.

«Мы гордимся тем, что в нашем подразделении учатся такие талантливые и умные студенты! Дарья, желаем тебе дальнейших успехов и новых побед! Ты вдохновляешь нас всех на стремление к знаниям и самосовершенствованию», — сказала она.

Администрация учреждения также поздравила преподавателя Ирину Панкову с успешным прохождением экспертного курса для профессиональной туристической отрасли «Нихао, Китай».