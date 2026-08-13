Мария Рассыпнова, студентка Зарайского педагогического колледжа (филиала Государственного социально-гуманитарного университета), заняла третье место в номинации «Моя предпринимательская инициатива» конкурса «Моя страна — моя Россия». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Мария разработала проект «Бизон в тесте», вдохновленная знаменитой археологической находкой Зарайска — древней статуэткой бизона, которой более 20 тысяч лет. Студентка планирует доработать рецептуру, придумать упаковку и запустить продажи вкусного сувенира в виде пряничного бизона, который может стать новым символом города.

На каждом этапе конкурса Марию поддерживала ее наставница, преподаватель истории Юлиана Толиашвили.

Победителей ждет торжественное награждение в московском Национальном центре «Россия» и поездка в Елец на образовательный форум «Моя страна. Моя гордость. Моя малая родина».

Всего на конкурс было подано более 80 тысяч заявок из всех регионов России и десяти иностранных государств. В финал прошли свыше 300 участников, чьи проекты прошли многоуровневую экспертную оценку и подтвердили свою значимость для регионального и общественного развития.