Студентка из Зарайска выиграла стипендиальный конкурс

В рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» состоялся Всероссийский стипендиальный конкурс «Система», призванный выявить и поддержать наиболее талантливых студентов, обучающихся по востребованным специальностям.

Студентки специальности «Туризм и гостеприимство» из Луховицкого аграрно-промышленного техникума, структурного подразделения в Зарайске, заняли лидирующие позиции. Всего на рассмотрение жюри поступило порядка 2,2 тысячи заявок со всех уголков России. Из этого числа лучших из лучших — 328 студентов — были отобраны для участия в финальном этапе.

Подготовка конкурсантов проходила под руководством преподавателей специальных дисциплин Елены Фимановой и Лилии Витки. Пять студенток из Зарайска вошли в число финалистов конкурса. Это Полина Кичук, Елизавета Попкова, Оксана Михайлина, Софья Толмачева и Александра Ярчеева. Полина Кичук не только успешно прошла все этапы отбора и стала финалисткой, но и одержала победу в конкурсе, получив стипендию.

«Достижение студенток Луховицкого аграрно-промышленного техникума является свидетельством высокого качества образования, предоставляемого в учебном заведении, и эффективности его педагогического коллектива. Победа в федеральном конкурсе „Система“ открывает перед Полиной Кичук и другими финалистками широкие карьерные горизонты», — сообщили организаторы.