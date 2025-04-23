Студентка из Зарайска стала призером межрегионального чемпионата «Профессионалы»

В Оренбурге, на базе Педагогического колледжа имени Калугина, завершился финальный этап межрегионального чемпионата «Профессионалы». В этом масштабном соревновании приняли участие талантливые студенты среднего профессионального образования из 16 регионов России.

Среди них ярко проявила себя Анна Чапаева, студентка Зарайского педагогического колледжа, завоевавшая бронзовую медаль в компетенции «Коррекционная педагогика в начальном и дошкольном образовании».

На протяжении нескольких дней Анна демонстрировала свои профессиональные навыки, выполняя задания шести модулей. В рамках испытаний она проводила коррекционно-развивающие занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья, консультировала родителей, разрабатывала просветительские материалы и организовывала дидактические игры.

«Участников разделили на две группы, в нашем потоке было девять человек. Мы усердно готовились, а волонтеры поддерживали нас на всех этапах. Самым сложным оказалось ожидание своего выхода, но общение с другими участниками скрашивало время: мы делились опытом и переживаниями», — рассказала Анна о своих впечатлениях.

Чемпионат «Профессионалы», организованный при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, направлен на развитие профессиональных навыков будущих педагогов и их подготовку к реальной работе.