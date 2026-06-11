Студентка из Волоколамска победила в конкурсе профессионального мастерства среди зоотехников

В конкурсе участвовали восемь студентов выпускных курсов из Белгородской, Воронежской, Московской, Томской и Тульской областей, Алтайского края и Татарстана. Участники продемонстрировали свои знания и умения в Центре воспроизводства редких видов животных.

Анна Уразова назвала самым сложным испытанием определение качества молочной продукции. За полтора часа нужно было провести около десяти исследований. Также студенты рассчитывали рацион для животных, проводили осмотры, оказывали первую помощь, делали перевязки и перемещали яйца в инкубатор.

Руководитель Центра воспроизводства Павел Рожков отметил, что все участники — победители, ведь они приняли участие в большом профессиональном конкурсе. По условиям конкурса эксперты определили трех призеров. Второе место занял Максим Ряполов из Белгорода, третье — Гаддель Габидуллин из Татарстана.

После получения диплома Анна Уразова планирует заниматься разведением племенных пород лошадей. Есть все шансы, что у лучшего молодого зоотехника России эта мечта сбудется.