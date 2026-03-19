Студентка из Шатуры завоевала бронзу на первенстве России по армрестлингу

Студентка энергетического техникума в городе Рошаль Шатурского округа Анна Карпушина вернулась с бронзовой медалью с первенства России по армрестлингу. Этот успех позволил ей выполнить норматив кандидата в мастера спорта.

Анна признается, что за наградой стоят железная целеустремленность и характер. Упорные тренировки и ценные советы тренера помогли ей достичь высокого результата.

Сейчас Анна уже строит планы на будущее. Ее главная цель — звание мастера спорта. Для оттачивания навыков она планирует участвовать в региональных турнирах в Балашихе и Подольске. Каждое соревнование для нее — это бесценный опыт.

В техникуме Анной гордятся все: и педагоги, и студенты. Заведующая техникумом Жанна Драгунова отмечает высокий потенциал студентки. Педагоги надеются, что в этом году Анна окончит техникум с красным дипломом. Для этого у нее есть все: желание, рвение и воля к победе. Спорт научил ее не сдаваться ни за столом для армрестлинга, ни перед сложными экзаменами.