Студентка из Серпухова заняла 1-е место в соревнованиях по кинологическому спорту

Студентка Губернского колледжа Алена Зевакина заняла первое место в соревнованиях по кинологическому спорту. Алена Зевакина из Серпухова стала победительницей Открытого Кубка Московской области в дисциплине биатлон.

Как рассказали в региональном Минобразования, первое место заняла спортивная пара из Губернского колледжа. Это студентка третьего курса отделения кинологии, кандидат в мастера спорта Алена Зевакина и немецкая овчарка по кличке Лекса.

Участники соревнований преодолели дистанцию в 3,2 километра и отработали три огневых рубежа. Турниры прошли на базе 470-го учебного ордена Красной Звезды центра служебного собаководства Вооруженных сил.

Состязания стали отборными для чемпионата России, который пройдет в августе.