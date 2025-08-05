Студентка из Серпухова выступила на кинологических соревнованиях

Соревнования за Кубок и Первенство региона по кинологическому биатлону прошли в школе военного собаководства «Красная звезда». Состязания собрали спортсменов и их четвероногих партнеров со всей Московской области.

Пресс-служба Министерства образования Московской области сообщила о достойном выступлении студентки Губернского колледжа из Серпухова Алены Зевакиной и ее собаки по кличке Лекса. Дуэт завоевал серебряные медали как в Кубке, так и в Первенстве региона.

Алена Зевакина и Лекса преодолели дистанцию в 3,2 километра, показав быстрое время — 17 минут и 44 секунды.

«Их скорость, выносливость и умение работать в команде позволили им обойти многих опытных соперников и заслуженно подняться на пьедестал почета. Теперь Алене Зевакиной предстоит еще более ответственная задача — представлять свой Губернский колледж и Московскую область на Всероссийских соревнованиях по кинологическому спорту, которые пройдут в Нижнем Новгороде», — отметили организаторы соревнований.

Кроме того, еще две студентки Губернского колледжа Анна Смирнова и Виктория Цимаркина получили звание кандидатов в мастера кинологического спорта России.