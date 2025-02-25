Студентка из Серпухова выиграла на региональном этапе чемпионата профмастерства

В колледже «Подмосковье» в Клину прошел региональный этап всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Учащаяся Губернского колледжа в Серпухове Дарья Цунникова заняла первое место в компетенции «Парикмахерское искусство».

Наставниками восьмиклассницы были преподаватели специальных дисциплин учебного заведения Наталья Минкова и Елена Пименова.

Конкурсантам предстояло пройти испытания трех модулей: женская вечерняя прическа с окрашиванием, женская модная стрижка с окрашиванием, мужская стрижка.

По итогам творческого состязания первое место заняла Дарья Цунникова из Губернского колледжа городского округа Серпухов, почетное второе место — Баянсулуу Капарбекова из Котельнической средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя Советского Союза Леонида Чурилова, третье место досталось Ирине Наумовой из школы-интерната «Абсолют».

Директор Губернского колледжа Александр Лысиков поблагодарил организаторов, экспертов, педагогов и наставников, которые принимали участие в мероприятии.