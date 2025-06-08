Студентка из Серпухова стала участницей медиафорума в московском филиале РАНХиГС

В московском областном филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы состоялся ежегодный Медиа Форум, на котором собрались лидеры и руководители студенческих средств массовой информации. Там побывала и учащаяся Губернского колледжа Регина Бобова.

Медиа Форум Российской академии народного хозяйства и государственной службы проводят для развития компетенций участников в пяти направлениях, а также для обмена опытом между студенческими средствами массовой информации.

Открыл мероприятие начальник управления молодежной политики Министерства информации и молодежной политики Московской области Илья Бубнов. На форуме выступил председатель Клуба студенческих самоуправлений Андрей Морусак, который рассказал собравшимся о влиянии средств массовой информации на подрастающее поколение. Эксперт по социальным сетям Кнарик Хачиян научил ребят создавать запоминающиеся посты, а фотограф Марат Габидуллин показал, как сделать качественные снимки на смартфон. В конце форума секретами создания видео поделился заместитель начальника отдела информационно-медийных проектов «Движения Первых» Вадим Щедрин.