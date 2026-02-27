Студентка из Серпухова прошла в финал конкурса «МоиФинансы»

Яна Иванова, представляющая Серпуховский колледж, вошла в число лучших молодых финансистов страны. Девушка преодолела отборочные туры интеллектуальной битвы «МоиФинансы» и теперь готовится защитить честь города на финальном этапе в Москве.

Яна обучается на направлении «Экономика и бухгалтерский учет». Выбор специальности не был случайным: девушка всегда проявляла склонность к аналитическому мышлению и точным расчетам.

«В ходе олимпиады ей пришлось столкнуться со сложнейшими кейсами, требующими не только теоретических знаний, но и умения ориентироваться в современных финансовых трендах. Жюри особо отметило высокий уровень подготовки студентки и ее нестандартный подход к решению задач», — отметили организаторы.

Организатором выступает РАНХиГС при поддержке Министерства финансов Российской Федерации. Соревнование включено в перечень ключевых мероприятий по развитию интеллектуального потенциала молодежи и стимулированию интереса к науке.