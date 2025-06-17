Студентка из Серпухова победила на всероссийском чемпионате «Профессионалы»

Воспитанница Серпуховского колледжа Мария Афонина приняла участие в престижном всероссийском профессиональном конкурсе. Она представила на суд жюри сразу три приложения и получила высокую оценку.

Участниками конкурса стали более 500 тысяч человек из 89 регионов России. Они представили 296 компетенций.

Мария Афонина учится на третьем курсе по специальности «Информационные системы и программирование». Она представила на состязание настольное, мобильное и веб-приложения.

Настольное приложение позволяет отслеживать состояние вендинговых автоматов, веб-приложение помогает планировать их обслуживание, а мобильное приложение облегчает работу профильных мастеров и инженеров.

Помогла подготовиться к конкурсу студентке преподаватель и куратор компетенции «Программные решения для бизнеса» Анастасия Злобина.