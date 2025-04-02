Студентка из Серпухова победила на региональном этапе чемпионата по профмастерству

В Образовательном центре «Созвездие» в Красногорске прошел региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» — 2025. Учащаяся Губернского колледжа Виктория Томилова из Серпухова выиграла серебряную медаль.

Состязания провели по направлению «Парикмахерское искусство». Во время отборочного турнира участники представили работы по трем модулям: женская собранная прическа, мужская стрижка машинкой и укладка, оформление бороды, а также женская стрижка с окрашиванием. Мастера должны были выполнить задания за определенное время. За процессом следили сертифицированные эксперты. По результатам всех испытаний Виктория Томилова из Серпухова завоевала второе место.

Отметим, что чемпионат по профмастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья проводят для развития мастерства участников, а также для их социальной адаптации.