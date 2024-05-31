Студентка из Щелкова победила на научном конкурсе «Сохраним историю»

Фото: Министерство образования МО

Студентка первого курса Щелковского колледжа Дарья Поликарпова победила на научно-практическом конкурсе «Сохраним историю» в компетенции «Современные герои Отечества: имена и подвиги». Соревнования прошли в Санкт-Петербурге в онлайн-формате, что позволило участникам из разных регионов поучаствовать в интеллектуальном турнире.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, свою работу девушка посвятила изучению исторических событий и их влиянию на современность, а именно личностям, чьи действия и достижения оказали влияние на историю и культуру России.

Победительница получила ценные призы, а также приглашение на Всероссийский образовательный форум «Невская Образовательная Ассамблея», который также пройдет в Санкт-Петербурге.

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