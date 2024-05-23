Студентка из Реутова заняла 2-е место на чемпионате «Абилимпикс»

Студентка из Реутова Светлана Смирнова заняла призовое место на областном чемпионате «Абилимпикс». Она получила серебро по направлению «Поварское дело».

Как рассказали в подмосковном Минобразования, студентка второго курса выступила под руководством наставников Натальи Глотовой и Надежды Иосифиди. Их опыт и знания внесли большой вклад в победу Светланы.

«Администрация колледжа и весь педагогический коллектив поздравляют Светлану и ее наставников-преподавателей с отличным результатом и действительно большой победой и желают дальнейших побед!» — добавили в министерстве.

Чемпионат «Абилимпикс» — это медународное движение, навпреленное на обеспечение эффективной профориентации инвалидов. В нем принимают участие более 50 стран мира.

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