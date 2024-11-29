Студентка из Раменского вышла в финал всероссийского конкурса стилистов

Студентка Раменского колледжа прошла в финал Всероссийского конкурса «Звезда ESTEL». Она учится по специальности «Технология индустрии красоты».

Марии поставили задачу создать образ для подиума или обложки глянцевого журнала. Благодаря поддержке технологов Академии «Эстель» Татьяне Киркиной и Валентине Вологиной она сделала стрижку, окрашивание, макияж, подобрала костюм и аксессуары для юноши.

Мария отправится в Санкт-Петербург в финал конкурса. Он пройдет в январе 2025 года.

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