Сегодня 13:59 Студентка из Раменского вышла в финал всероссийского конкурса стилистов
Студентка Раменского колледжа прошла в финал Всероссийского конкурса «Звезда ESTEL». Она учится по специальности «Технология индустрии красоты».
Марии поставили задачу создать образ для подиума или обложки глянцевого журнала. Благодаря поддержке технологов Академии «Эстель» Татьяне Киркиной и Валентине Вологиной она сделала стрижку, окрашивание, макияж, подобрала костюм и аксессуары для юноши.
Мария отправится в Санкт-Петербург в финал конкурса. Он пройдет в январе 2025 года.
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