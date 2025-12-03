Студентка из Раменского выиграла бронзу на Всероссийском конкурсе

Студентка Раменского колледжа Виктория Кулягина завоевала бронзовую награду на заключительном этапе Всероссийского конкурса научно-исследовательских, проектных и творческих работ «Мой вклад в величие России». Достижение было отмечено Министерством образования Московской области.

Конкурс ставит своей целью всестороннюю поддержку творческой и инновационной деятельности в современном образовательном пространстве, стимулируя молодых людей к изучению и осмыслению богатого наследия страны. По словам организаторов, мероприятие стало площадкой для всестороннего обсуждения ключевых вопросов истории, культуры, науки и современного развития России.

В рамках секции «Культурное наследие, современное искусство» Виктория Кулягина представила исследование на тему: «Наследие Гжели на мировых подиумах, или Алиса в стране Чудо-Гжель».

«Эта работа, объединяющая искусствоведение, дизайн и культурологию, была высоко оценена экспертами, и Виктория по праву была награждена дипломом третьей степени. Подготовка и защита проекта проходили под руководством и наставничеством научного руководителя — Натальи Бакашевой. Особенность исследования Виктории заключается в том, что она не просто проанализировала историю и технику знаменитой русской сине-белой керамики, но и показала ее актуальность и потенциал для интеграции в современный мир моды и дизайна», — сообщили организаторы.