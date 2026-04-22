Студентка из Раменского стала призером первенства России по дзюдо

Ученица Гжельского государственного университета Анастасия Мороз получила золото на соревнованиях среди юниоров до 23 лет. Состязания проходили с 17 по 19 апреля в Нальчике.

Спортивное мероприятие собрало 543 сильнейших атлета из 60 регионов. Масштабный турнир проводился в рамках государственной программы «Спорт России», направленной на поддержку высшего мастерства и кадрового резерва страны.

Путь Анастасии к пьедесталу был волевым и напряженным. Она провела пять поединков против лучших спортсменок России и одержала четыре уверенные победы. Итогом этого выступления стала серебряная медаль национального первенства. Однако главной наградой, помимо медали, стала долгожданная путевка в основной состав сборной России по дзюдо. Теперь Раменская спортсменка получит право представлять страну на международном уровне.