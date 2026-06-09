Подмосковная студентка выиграла медаль на чемпионате профмастерства

С 1 по 6 июня в Кабардино-Балкарской Республике состоялся итоговый этап Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы-2026». Московскую область на мероприятии представила студентка Луховицкого аграрно-промышленного техникума Виктория Коваленко, которая стала победителем в личном первенстве и была удостоена медали «За профессионализм».

Подготовка к чемпионату проходила под руководством опытных педагогов-наставников Алексея Шарапова и Олеси Головачевой. Виктория успешно справилась с конкурсными испытаниями, которые включали производство посадочного материала, закладку промышленного сада, настройку и регулировку технических средств химической защиты, а также обрезку плодовых деревьев и уход за почвой междурядий и приствольных полос в промышленных садах.

Участие в чемпионате способствовало популяризации системы среднего профессионального образования (СПО) и федерального проекта «Профессионалитет» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».