Студентка из Подмосковья выиграла серебро на чемпионате России по вольной борьбе

Второкурсница ГСГУ Алина Шевченко завоевала серебряную медаль на чемпионате России по вольной борьбе. В главном турнире этого года приняли участие более 500 атлетов, сообщили в подмосковном Минспорта.

Во взрослой категории представительница Московской области выступала впервые, однако сразу показала высокий результат. Атлетка одолела спортсменку из Москвы Карину Евстратову и выиграла соперницу из Рязанской области Ани Махмудян.

В финале Алина Шевченко не смогла противостоять Ханум Велиевой из Красноярского края и заняла второе место.

В ведомстве напомнили, что соревнования прошли с 24 по 28 июня в Москве. По результатам чемпионата сформируется сборная команда страны. Она представит Россию на чемпионате мира в Хорватии в сентябре.