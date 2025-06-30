Студентка из Подмосковья выиграла серебро на чемпионате России по вольной борьбе

Второкурсница ГСГУ Алина Шевченко завоевала серебряную медаль на чемпионате России по вольной борьбе. В главном турнире этого года приняли участие более 500 атлетов, сообщили в подмосковном Минспорта.
Во взрослой категории представительница Московской области выступала впервые, однако сразу показала высокий результат. Атлетка одолела спортсменку из Москвы Карину Евстратову и выиграла соперницу из Рязанской области Ани Махмудян.
В финале Алина Шевченко не смогла противостоять Ханум Велиевой из Красноярского края и заняла второе место.
В ведомстве напомнили, что соревнования прошли с 24 по 28 июня в Москве. По результатам чемпионата сформируется сборная команда страны. Она представит Россию на чемпионате мира в Хорватии в сентябре.
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