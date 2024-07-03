Студентка из Подмосковья стала призером чемпионата по графическому дизайну

Студентка колледжа «Подмосковье» Екатерина Венчугова заняла третье место на чемпионате «Профессионалы» в компетенции «Графический дизайн». Соревнования прошли на базе Федерального Технопарка в Нижнем Новгороде.

Подмосковная студентка представила проект под руководством Людмилы Дудукиной. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

«Задания требовали не только владения графическими редакторами, но и умения воплощать свои идеи в материал, что включало макетирование на бумаге и картоне», — добавили в пресс-службе.

Участники чемпионата продемонстрировали свои навыки в шести модулях: от разработки айдентики до верстки многостраничных изданий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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