Студентка из Наро-Фоминска стала победительницей Кубка мира по карате

Студентка Наро-Фоминского филиала Московского областного медицинского колледжа Милана Казимагомедова одержала победу на международных соревнованиях по карате кекусинкай, завоевав Кубок мира «Казанский Барс». Турнир считается одним из наиболее значимых и престижных соревнований по карате кекусинкай среди юниоров на мировой арене.

В этом году он собрал рекордное количество участников — атлетов из 21 страны мира и 29 регионов России. Студентка выступила в возрастной категории девушек 14-15 лет.

«Особое восхищение вызывает то, как Милане удается совмещать учебу будущей медицинской сестры со спортивными тренировками. Плотный график в аудиториях, освоение сложных медицинских дисциплин и постоянная практика могли бы стать серьезным препятствием для любого спортсмена. Однако Милана, благодаря своей дисциплине и целеустремленности, находит силы и время для тренировок», — сообщили в администрации округа.