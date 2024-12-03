Студентка из Можайска вышла в финал чемпионата России по профмастерству

Анастасия Кухарь из Можайска стала бронзовым призером национального этапа конкурса «Профессионалы». Студентка выступила в компетенции «Вожатская деятельность».

Финал чемпионата прошел в Санкт-Петербурге. Участники продемонстрировали профессиональные навыки в строительстве, транспорте, судостроении, 3D-моделировании, программировании и ремонте беспилотников.

Молодые специалисты из России и других стран состязались в 55 основных и 20 юниорских компетенциях. Для них подготовили семь специализированных площадок.

Участниками стали свыше 800 профессионалов из 89 российских субъектов. Ранее они прошли региональные отборы.

Можайск представила Анастасия Кухарь. Она стала лучшей на предыдущем этапе турнира в Оренбурге и вошла в состав делегации Московской области.

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