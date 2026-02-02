Студентка из Можайска стала лауреатом престижного конкурса модельеров

Профессиональное состязание под названием «Moscow. Fashion. Look. — Город. Мода. Образ» состоялось 30 января. В конкурсе участвовало около 60 начинающих модельеров, в том числе студентка Можайского техникума Мария Черменская.

Представительница Можайского округа представила свои работы в номинации «Дизайнер одежды». Ее творения получили высокую оценку жюри. Мария Черменская обошла десятки участников и была удостоена звания лауреата четвертой степени.

Успех в этом престижном конкурсе стал возможен благодаря слаженной работе творческой группы — Кирилла Ленева, Маргариты Коровниковой, Бландины Сувковой, Полины Воскиной, Анастасии Гавриловой, Альбины Файновой и Анастасии Корташовой.

Мария Черменская рассказала, что на каждом этапе конкурса их поддерживали преподаватели — Кира Осова, Татьяна Тремясова и Наталья Федорова.

«Такие победы не только приятны, но и вдохновляют других учащихся развивать свои способности», — поделилась студентка Можайского техникума.