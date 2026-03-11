Студентка из Луховицкого техникума заняла третье место в чемпионате

В Луховицком аграрно-промышленном техникуме подводят итоги успешного дебюта в чемпионате профессионального мастерства. Учебное заведение впервые приняло участие в соревнованиях по компетенции «Охрана окружающей среды», и трое студентов защищали честь техникума.

Подготовкой участников занималась педагог Ирина Николаевна Жукова. Среди участников особенно выделилась студентка первого курса Виктория Шиндяпина, которая заняла почетное третье место.

Несмотря на то что команда впервые участвовала в этом направлении, практическая часть испытаний не вызвала затруднений у Виктории. Благодаря качественной подготовке она успешно справилась с заданиями на профессиональном оборудовании, включая газометр и шумомер.

Другие два участника от Луховицкого техникума получили сертификаты. Организаторы чемпионата высоко оценили навыки Виктории, ведь несмотря на первый курс, студентка демонстрирует высокие результаты в учебе и смогла достойно представить свое учебное заведение на ответственном соревновании.