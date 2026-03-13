Студентка из Луховиц завоевала «бронзу» на чемпионате по охране природы

Луховицкий аграрно-промышленный техникум в очередной раз подтвердил высокий уровень подготовки своих воспитанников. На региональном этапе федерального чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы» первокурсница Виктория Шиндяпина завоевала бронзовую медаль, продемонстрировав знания в компетенции «Охрана окружающей среды».

Для команды луховицкого техникума участие в данной компетенции стало дебютным. Под руководством педагога-наставника Ирины Жуковой на соревнования отправились трое студентов. Несмотря на отсутствие опыта выступлений в этом направлении, учебному заведению удалось показать достойный результат. Наибольшего успеха добилась Виктория Шиндяпина, обучающаяся на первом курсе по специальности «Агрономия». Программа чемпионата была насыщенной и включала в себя семь модулей. Пять из них представляли собой теоретические задачи, требующие глубоких знаний законодательства и математической точности.

«Участники производили расчеты платежей за негативное воздействие на окружающую среду и объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, опираясь на строгие государственные стандарты. Практическая часть конкурса позволила студентам проявить навыки работы с современным высокотехнологичным оборудованием. Виктория успешно справилась с измерениями, используя профессиональный газометр и шумомер, что подтвердило ее готовность к реальной производственной деятельности», — отметили организаторы.

Двое других участников команды получили сертификаты, подтверждающие их профессиональные компетенции. Руководство техникума уверено, что этот успех — лишь начало большого пути Виктории в профессии, а полученный опыт поможет техникуму и дальше развивать экологическое направление обучения.