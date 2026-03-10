Студентка из Луховиц приняла участие в конкурсе «Зеленый зачет»
Студентка Луховицкого аграрно-промышленного техникума Елена Гоголева представила округ на федеральном уровне. Девушка стала финалисткой Всероссийского конкурса экологической грамотности «Зеленый зачет», выдержав конкуренцию среди сотен претендентов со всей страны.
Елена обучается на четвертом курсе по специальности «Аддитивные технологии». Несмотря на технический профиль обучения, вопросы защиты окружающей среды всегда занимали важное место в ее научной деятельности. Конкурс проходил в несколько этапов. На отборочной стадии Елена Гоголева вместе со своей однокурсницей Елизаветой Манузиной продемонстрировали высокий уровень теоретической подготовки, набрав максимально возможное количество баллов. Это позволило обеим девушкам претендовать на участие в заключительном туре. Всего в финале встретились 500 участников — студентов и школьников со всей России, увлеченных темой экологии.
«Финал в Москве оставил невероятные впечатления. Это был масштабный форум единомышленников. Я получила огромный заряд мотивации. Моя главная цель сейчас — не останавливаться на достигнутом, продолжать развиваться и внедрять экологические принципы в свою профессиональную сферу», — отметила Елена Гоголева.