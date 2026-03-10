Студентка из Луховиц приняла участие в конкурсе «Зеленый зачет»

Елена обучается на четвертом курсе по специальности «Аддитивные технологии». Несмотря на технический профиль обучения, вопросы защиты окружающей среды всегда занимали важное место в ее научной деятельности. Конкурс проходил в несколько этапов. На отборочной стадии Елена Гоголева вместе со своей однокурсницей Елизаветой Манузиной продемонстрировали высокий уровень теоретической подготовки, набрав максимально возможное количество баллов. Это позволило обеим девушкам претендовать на участие в заключительном туре. Всего в финале встретились 500 участников — студентов и школьников со всей России, увлеченных темой экологии.

«Финал в Москве оставил невероятные впечатления. Это был масштабный форум единомышленников. Я получила огромный заряд мотивации. Моя главная цель сейчас — не останавливаться на достигнутом, продолжать развиваться и внедрять экологические принципы в свою профессиональную сферу», — отметила Елена Гоголева.