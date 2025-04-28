Студентка из Лобни стала призером всероссийского конкурса

Четвертый конкурс по истории предпринимательства «Наследие выдающихся предпринимателей России» собрал участников со всей страны. Среди конкурсантов были студенты и преподаватели вузов и ссузов, а также школьники и их педагоги.
Анастасия Скорнякова из Лобни, которая учится на третьем курсе колледжа «Подмосковье», представила на суд жюри исследование на тему «Семейное предпринимательство в дореволюционной России». Работа студентки, выполненная под руководством Татьяны Копалиной, получила высокую оценку судей. Анастасия Скорнякова заняла почетное третье место.
Конкурс «Наследие выдающихся предпринимателей России» направлен на привлечение молодежи к изучению и популяризации истории российского предпринимательства, поддержку научных исследований, создание и выявление лучших курсов и уроков по истории предпринимательства.
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