Студентка из Коломны выиграла золотую медаль на Сурдлимпийских играх в Японии

Студентка Государственного социально-гуманитарного университета Виктория Аксенова выиграла золотую медаль на летних Сурдлимпийских играх в Японии. Об этом сообщили в Минобразования Подмосковья.

Пятикурсница факультета физической культуры и спорта из Коломны финишировала в забеге на 400 метров за 55,48 секунды. Так ей удалось получить свой второй титул Сурдлимпийской чемпионки и побить национальный рекорд.

Золото стало шестой наградой в копилке российской сборной.

Сурдлимпийские игры — международные спортивные соревнования для людей с нарушениями слуха. Они проходят с 15 по 26 ноября в Токио. За награды турнира борются 2427 спортсменов из 78 стран.