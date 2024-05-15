Студентка из Коломны выиграла бронзу на чемпионате Европы по самбо | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 12:17 Студентка из Коломны выиграла бронзу на чемпионате Европы по самбо Министерство образования МО

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Студентка Коломенского государственного социально-гуманитарного университета Нина Сердюк выиграла бронзовую медаль на чемпионате Европы по самбо. Соревнования проходили в Сербии. В турнире приняли участие более 350 спортсменов из 28 стран мира.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, спортсменка выступила в составе национальной сборной. Студентка четвертого курса боролась с соперницами в дисциплине «боевое самбо» в весовой категории до 59 килограммов.

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В ведомстве добавили, что российские самбисты заняли первое общекомандное место. Сборная выиграла 13 золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых медалей.

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