Сегодня 11:57 Студентка из Коломны Светлана Ратникова стала лауреатом международного конкурса Фото: Пресс-служба Министерства образования Московской области
Подмосковная студентка Светлана Ратникова стала лауреатом международного конкурса научных работ. В своей работе «Виртуальная экскурсия в музей метрополитен: возможности изучения искусства древних цивилизаций» она продемонстрировала оригинальный подход к изучению культурного наследия.
Девушка учится на втором курсе факультета истории, управления и сервиса ГСГУ в Коломне. Научный руководитель Ольга Галкина подчеркнула, что проект является примером успешного сочетания традиционных методов образования и современных технологий.
Ранее губернатор
Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ. По его словам, сейчас в регионе насчитывают 1,8 миллиона школьников. Каждый год их количество растет примерно на 40 тысяч человек.
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