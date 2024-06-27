Студентка из Коломны Светлана Ратникова стала лауреатом международного конкурса

Фото: Пресс-служба Министерства образования Московской области

Подмосковная студентка Светлана Ратникова стала лауреатом международного конкурса научных работ. В своей работе «Виртуальная экскурсия в музей метрополитен: возможности изучения искусства древних цивилизаций» она продемонстрировала оригинальный подход к изучению культурного наследия.

Девушка учится на втором курсе факультета истории, управления и сервиса ГСГУ в Коломне. Научный руководитель Ольга Галкина подчеркнула, что проект является примером успешного сочетания традиционных методов образования и современных технологий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ. По его словам, сейчас в регионе насчитывают 1,8 миллиона школьников. Каждый год их количество растет примерно на 40 тысяч человек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Почему все сошли с ума из-за сборной Грузии по футболу

«Были судороги». Отравившиеся в курском баре «Суши кинг» рассказали о случившемся

Старение, ожоги и пигментация. Чем грозит отказ от использования SPF-крема

Приоткрыть завесу тайны. В «Мираторге» рассказали, как следят за качеством продукции

Фейк: больных свиным гриппом отравили азотистоводородной кислотой

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте